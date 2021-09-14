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У трех основных кандидатов в канцлеры Германии нашли плагиат в книгах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Германский эксперт по выявлению плагиата Штефан Вебер проанализировал книги трех основных кандидатов в канцлеры ФРГ и нашел заимствования без ссылок во всех работах. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на результаты исследования, пишет УНН.

Детали

Больше всего плагиата обнаружено в книге кандидата от “зеленых” Анналены Бербок, которая была написана в 2021 году, говорится в статье. Эксперт называет эту книгу “бездонной бочкой” и утверждает, что перестал вести подсчет после выявления якобы 100 заимствованных пассажей.

В изданной в 2009 году книге кандидата от консерваторов — Армина Лашета — найдено 17 мест, где заимствование не было снабжено ссылками. В работе представителя социал-демократов Олафа Шольца, опубликованной в 2017 году, Вебер насчитал три пассажа, где текст автора с незначительными изменениями совпадает с текстами других источников.

О следах плагиата в работах Бербок и Лашета сообщалось ранее. Политики частично признали ошибки. О точном количестве некорректно процитированных пассажей ранее информации не было.

Справка

Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Выдвигать главу правительства будет та партия, которая наберет больше голосов и возглавит коалицию. Согласно опросам, лидируют социал-демократы.

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