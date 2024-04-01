Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА

В Днепропетровской области российские войска ночью атаковали Никопольщину с использованием тяжелой артиллерии и утром - дронами-камикадзе, сообщений о жертвах не поступало, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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По его словам, после полуночи враг атаковал Никопольщину. "Агрессор ударил по Червоногригорьевской громаде. Применил тяжелую артиллерию. Люди невредимы", - сообщил Лысак в Telegram.

"Целят по району оккупанты и с самого утра. Направили два дрона-камикадзе на Никополь. Предварительно, в результате попадания погибших и пострадавших нет", - отметил Лысак.

На остальной территории области, по его словам, обошлось без прилетов.

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