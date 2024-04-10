Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА

Российские войска накануне вечером продолжили атаковать Никопольщину в Днепропетровской области, 6 раз нанесли удары беспилотниками и артиллерией, повредив медицинское учреждение и частный дом, обошлось без жертв, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По словам Лысака, вечером агрессор не прекращал атаковать Никопольщину. Используя дроны и артиллерию, ударил по району еще 6 раз. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская сельская громады.

Повреждены медучреждение и частный дом. Люди не пострадали - написал Лысак в Telegram.

ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы