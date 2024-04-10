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На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго
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Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА
Вечером российские войска продолжили атаковать Никопольский район. Они 6 раз нанесли удары с беспилотников и артиллерии, повредив медицинское учреждение и частный дом в Никополе, Марганецкой и Покровской громадах, но обошлось без жертв.
На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к аварийным отключениям электроэнергии в Николаевской и Херсонской областях, но сейчас ограничения сняты, и все потребители обеспечены электроэнергией.
россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.
Российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру в Николаевской и Одесской областях, вызвав аварийные отключения электроэнергии и пожары, есть сообщения о ранениях.
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 450 080 человек личного состава и 7132 танка.
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 17 авиационных ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, военная техника и зенитно-ракетные комплексы.
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой
Байден резко раскритиковал действия Израиля в Газе и подход Нетаньяху, назвав ошибкой и неприемлемым то, что автомобили волонтерской помощи были атакованы беспилотниками, и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ к продовольствию и медикаментам.
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ
Ллойд Остин, глава Пентагона, выступил против атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, посоветовав Украине сосредоточиться на ударах, которые имеют непосредственное влияние на войну.
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение
В Черновцах уличные фонари и другое наружное освещение будут выключать с полуночи до 4 утра во время комендантского часа, начиная с 15 апреля, чтобы сэкономить средства из городского бюджета из-за российских атак на энергетический сектор Украины.