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Николаевская область подверглась вражеским атакам дронами и из артиллерии, есть повреждения

Киев  •  УНН

 • 15360 просмотра

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В Куцурубской громаде Николаевской области произошли многочисленные атаки дронами FPV, которые привели к повреждениям домов и автомобиля. Также враг обстрелял акваторию Очаковской громады, пострадавших нет.

В Николаевской области Куцурубская громада за прошедшие сутки подверглась многочисленным вражеским атакам FPV-дронами, которые привели к повреждениям домов и автомобиля. Также враг обстрелял акваторию Очаковской громады. Об этом сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, вчера, 22 сентября, в 08:25, 10:43, 11:00, 11:43, 15:50, 17:18, 19:03 и 19:21 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. "В результате чего в селе Солончаки повреждены два частных дома, в селе Дмитровка - автомобиль. Также в громаде, на открытой территории, произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет", - указал глава ОВА.

Кроме того, вчера, 22 сентября, в 13:20, по его словам, под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Николаевщина под обстрелами: уничтожено 4 БпЛА, повреждены здания22.09.2024, 07:48 • 40276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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