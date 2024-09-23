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Миколаївщина зазнала ворожих атак дронами та з артилерії, є пошкодження

Миколаївщина зазнала ворожих атак дронами та з артилерії, є пошкодження

Київ • УНН

 • 15361 перегляди

У Куцурубській громаді Миколаївської області відбулися численні атаки дронами FPV, що призвели до пошкоджень будинків та автомобіля. Також ворог обстріляв акваторію Очаківської громади, постраждалих немає.

У Миколаївській області Куцурубська громада минулої доби зазнала численних ворожих атак FPV-дронами, що призвели до пошкоджень будинків та автомобіля. Також ворог обстріляв акваторію Очаківської громади. Про це повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Кіма, учора, 22 вересня, о 08:25, 10:43, 11:00, 11:43, 15:50, 17:18, 19:03 та 19:21 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. "Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено два приватних будинки, у селі Дмитрівка – автомобіль. Також у громаді, на відкритій території, відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - вказав голова ОВА.

Окрім того, учора, 22 вересня, о 13:20, з його слів, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Миколаївщина під обстрілами: знищено 4 БпЛА, пошкоджено будівлі22.09.24, 07:48 • 40282 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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