"Никто не сделал достаточно": Кулеба указал на путь к миру в Европе

Цитата

"Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российский сапог остается на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы – кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами", - подчеркнул Кулеба.

Дополнение

Система Patriot вошла в новый пакет военной помощи США.