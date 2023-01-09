"Никто не сделал достаточно": Кулеба указал на путь к миру в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал вооружение Украины для победы кратчайшим путем к миру в Европе, пишет УНН.
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"Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российский сапог остается на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы – кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами", - подчеркнул Кулеба.
Дополнение
Система Patriot вошла в новый пакет военной помощи США.