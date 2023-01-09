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"Ніхто не зробив достатньо": Кулеба вказав на шлях до миру в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав озброєння України для перемоги найкоротшим шляхом до миру в Європі, пише УНН.

"Ніхто не зробив достатньо": Кулеба вказав на шлях до миру в Європі

Цитата

"Україна вдячна партнерам за їхню військову допомогу, але ми маємо залишатися чесними один з одним: ніхто не зробив достатньо, поки російський чобіт залишається на українській землі. Озброєння нашої країни для перемоги – найкоротший шлях до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами", - наголосив Кулеба.

Доповнення

Система Patriot увійшла у новий пакет військової допомоги США.

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