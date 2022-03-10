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Никто не верил, что мы выстоим. А мы не просто держимся, но и переходим к контратакам - Резников

Киев • УНН

 • 149049 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Никто в мире не верил, что мы выстоим. А мы не просто держимся. Мы уже переходим к контратакам. Об этом заявил в видеообращении министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

"Наше сопротивление российской интервенции продолжается уже две недели. Никто в мире не верил, что мы выстоим. Тем более что мы продержимся так долго. А мы не просто держимся. Мы уже переходим к контратакам", - заявил Резников.

Добавим

По словам министра, планы врага сломаны. Весь мир это видит и пытается постичь перемены.

"Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Всем участникам народного сопротивления. Медикам, спасателям, волонтерам. Вместе - мы сила, которую не одолеть", - подчеркнул Резников.

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