Никто не верил, что мы выстоим. А мы не просто держимся, но и переходим к контратакам - Резников

Цитата

"Наше сопротивление российской интервенции продолжается уже две недели. Никто в мире не верил, что мы выстоим. Тем более что мы продержимся так долго. А мы не просто держимся. Мы уже переходим к контратакам", - заявил Резников.

Добавим

По словам министра, планы врага сломаны. Весь мир это видит и пытается постичь перемены.

"Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Всем участникам народного сопротивления. Медикам, спасателям, волонтерам. Вместе - мы сила, которую не одолеть", - подчеркнул Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжения РФ не было сюрпризом, но его жестокость невозможно воспринять без шока - Зеленский