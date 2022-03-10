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Ніхто не вірив, що ми вистоїмо. А ми не просто тримаємось, але й переходимо до контратак - Резніков

Ніхто не вірив, що ми вистоїмо. А ми не просто тримаємось, але й переходимо до контратак - Резніков

Київ • УНН

 • 149051 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. А ми не просто тримаємось. Ми вже переходимо до контратак. На цьому наголосив у відеозверненні міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

"Наш опір російській інтервенції триває вже два тижні. Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Тим більше – що ми протримаємось так довго. А ми не просто тримаємось. Ми вже переходимо до контратак", - заявив Резніков.

Додамо

За словами міністра, плани ворога зламані. Весь світ це бачить і намагається осягнути зміни.

"Щиро дякую усім нашим захисникам і захисницям. Усім учасникам народного спротиву. Медикам, рятувальникам, волонтерам.
Разом – ми сила, яку не здолати", - наголосив Резніков.

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