Никто не ожидает окончания войны в Украине в ближайшие недели или месяцы - Макрон

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"Когда он ставит эту цель на конец года, мы находимся на четвертом месяце войны, конец года еще далеко, и мы знаем, что это значит. Никто не надеется, что конец войны наступит в ближайшие несколько недель или месяцев. Я надеюсь, что результат может быть достигнут в конце года, но с одной уверенностью - россия не может и не должна победить", – сказал он.

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Детали

По словам Макрона, последние заявления владимира путина, который хочет, чтобы Украина сдалась, "проясняют то, что я уже неоднократно говорил". "Цель - капитуляция, это не называется переговорами, и мы будем продолжать санкции против россии и поддерживать Украину и ее народ", - сказал французский президент.

В то же время он заявил, что не будет брать на себя "квалификацию" россии как государства-спонсора терроризма - термин, ранее используемый Зеленским.

Ранее

Как писал УНН, лидеры G7 по итогам саммита в Германии согласились на том, что путин не должен выиграть войну против Украины.