Ніхто не чекає закінчення війни в Україні протягом найближчих тижнів або місяців - Макрон

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"Коли він ставить цю мету на кінець року, ми знаходимося на четвертому місяці війни, кінець року ще далеко, і ми знаємо, що це означає. Ніхто не сподівається, що кінець війни настане в найближчі кілька тижнів або місяців. Я сподіваюся, що результат може бути досягнуто наприкінці року, але з однією впевненістю – росія не може і не повинна перемогти", – сказав він.

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За словами Макрона, останні заяви володимира путіна, який хоче, щоб Україна здалася, "прояснюють те, що я вже неодноразово говорив". "Мета - капітуляція, це не називається переговорами, і ми продовжуватимемо санкції проти росії і підтримуватимемо Україну та її народ", - сказав французький президент.

Водночас він заявив, що не братиме на себе "кваліфікацію" росії як держави-спонсора тероризму - термін, який раніше використовував Зеленський.

Раніше

Як писав УНН, лідери G7 за підсумками саміту у Німеччині погодилися на тому, що путін не повинен виграти війну проти України.