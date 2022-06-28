Ніхто не чекає закінчення війни в Україні протягом найближчих тижнів або місяців - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції у вівторок на полях саміту G7 прокоментував заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що війна в Україні має закінчитися до кінця року, пише УНН із посиланням на BFM TV.
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"Коли він ставить цю мету на кінець року, ми знаходимося на четвертому місяці війни, кінець року ще далеко, і ми знаємо, що це означає. Ніхто не сподівається, що кінець війни настане в найближчі кілька тижнів або місяців. Я сподіваюся, що результат може бути досягнуто наприкінці року, але з однією впевненістю – росія не може і не повинна перемогти", – сказав він.
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За словами Макрона, останні заяви володимира путіна, який хоче, щоб Україна здалася, "прояснюють те, що я вже неодноразово говорив". "Мета - капітуляція, це не називається переговорами, і ми продовжуватимемо санкції проти росії і підтримуватимемо Україну та її народ", - сказав французький президент.
Водночас він заявив, що не братиме на себе "кваліфікацію" росії як держави-спонсора тероризму - термін, який раніше використовував Зеленський.
Раніше
Як писав УНН, лідери G7 за підсумками саміту у Німеччині погодилися на тому, що путін не повинен виграти війну проти України.