Nike через суд смогли отозвать "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Американская компания Nike урегулировала судебный спор с производителем "сатанинских кроссовок" MSCHF Product Studio и добилась их отзыва путем выкупа у потребителей. Об этом сообщил в четверг портал Business Insider, передает УНН.
Что известно
По его данным, MSCHF согласилась по розничной цене выкупить проданную потребителям обувь, которая представляет собой несанкционированную модификацию модели Nike Air Max 97.
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“Если покупатели (...) хотят вернуть обувь, то они могут это сделать при полном возмещении его стоимости”, — цитирует портал заявление Nike. Производитель спортивного инвентаря получит денежную компенсацию, ее сумма не уточняется.
Контекст
MSCHF в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) выпустила кроссовки с подвеской в форме пентаграммы и надписью “Luke 10:18”, что отсылает к 18-го стиха десятой главы Евангелия от Луки о свержении Сатаны с небес. Как утверждает компания, в платформе каждой из 666 выпущенных пар обуви содержится капля человеческой крови. Цена одной пары — более 1 тыс. долларов.
Nike обратилась в федеральный суд Нью-Йорка c требованием прекратить продажу этих кроссовок и обязать MSCHF компенсировать убытки и моральный ущерб. Суд удовлетворил требование, но производитель заявил, что вердикт оказался запоздалым, поскольку вся партия была распродана.