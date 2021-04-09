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Nike через суд смогли отозвать "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью

Nike через суд смогли отозвать "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью

Киев  •  УНН

 • 23008 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Американская компания Nike урегулировала судебный спор с производителем "сатанинских кроссовок" MSCHF Product Studio и добилась их отзыва путем выкупа у потребителей. Об этом сообщил в четверг портал Business Insider, передает УНН.

Что известно

По его данным, MSCHF согласилась по розничной цене выкупить проданную потребителям обувь, которая представляет собой несанкционированную модификацию модели Nike Air Max 97.

Цитата

“Если покупатели (...) хотят вернуть обувь, то они могут это сделать при полном возмещении его стоимости”, — цитирует портал заявление Nike. Производитель спортивного инвентаря получит денежную компенсацию, ее сумма не уточняется.

Контекст

MSCHF в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) выпустила кроссовки с подвеской в форме пентаграммы и надписью “Luke 10:18”, что отсылает к 18-го стиха десятой главы Евангелия от Луки о свержении Сатаны с небес. Как утверждает компания, в платформе каждой из 666 выпущенных пар обуви содержится капля человеческой крови. Цена одной пары — более 1 тыс. долларов.

Nike обратилась в федеральный суд Нью-Йорка c требованием прекратить продажу этих кроссовок и обязать MSCHF компенсировать убытки и моральный ущерб. Суд удовлетворил требование, но производитель заявил, что вердикт оказался запоздалым, поскольку вся партия была распродана.

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