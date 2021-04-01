Nike подала в суд на творців "сатанинських" кросівок з людською кров'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Спортивна корпорація Nike подала в суд на арт-колектив з Нью-Йорка за те, що той створив на основі її кросівок пару під назвою Satan Shoes ( "Сатанинське взуття"). За твердженням творців, в їх підошвах міститься крапля справжньої людської крові. Про це пише УНН, з посиланням на CBS News.
Деталі
"Сатанинські" кросівки, створені на основі Nike Air Max 97, надійшли в продаж у понеділок за ціною 1018 доларів. За словами творців, всі 666 пар розкупили швидше, ніж за хвилину.
Автори "Сатанинської взуття" - бруклінська організація художників MSCHF і репер Lil Nas X - вирішили заповнити бульбашки повітря в підошві чорнилом, змішаними з краплею людської крові. Кров добровільно здали члени арт-колективу.
На шнурках кросівок підвішена бронзова пентаграма, а збоку красується напис "LUKE 10:18" - відсилання до рядку з Євангелія від Луки "Я бачив сатану, що з неба спадав, немов блискавка".
Nike звинувачує колектив в незаконному використанні товарного знаку. Компанія подала позов до суду Східного округу Нью-Йорка.
У кожній підошві цих кросівок міститься 60 кубічних сантиметрів червоного чорнила, в яких знаходиться одна крапля крові.
Компанія Nike через суд вимагає зняти "сатанинські" кросівки з продажу та заборонити колективу подальше використання логотипу Nike.
Цитата
"MSCHF і їх неправомірно створена" Сатанинська взуття "можуть посіяти нерозуміння і створити помилкові асоціації між продуктами MSCHF і Nike. Більш того, вже є свідчення істотного нерозуміння на ринку, включаючи заклики бойкотувати Nike в зв'язку з випуском" Сатанинського взуття ", засновані на впевненості, що цей продукт був випущений за згодою Nike ", - йдеться в позові компанії.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що щоквартальні продажі Nike Inc не виправдали очікування через проблеми з доставкою під час пандемії. Інвестори були розчаровані прогнозом доходу найбільшого виробника спортивного взуття на весь рік.