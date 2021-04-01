Nike подала в суд на создателей "сатанинских" кроссовок с человеческой кровью

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Спортивная корпорация Nike подала в суд на арт-коллектив из Нью-Йорка за то, что тот создал на основе ее кроссовок пару под названием Satan Shoes ("Сатанинская обувь"). По утверждению создателей, в их подошвах находится капля настоящей человеческой крови. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.