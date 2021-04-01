Nike подала в суд на создателей "сатанинских" кроссовок с человеческой кровью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Спортивная корпорация Nike подала в суд на арт-коллектив из Нью-Йорка за то, что тот создал на основе ее кроссовок пару под названием Satan Shoes ("Сатанинская обувь"). По утверждению создателей, в их подошвах находится капля настоящей человеческой крови. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
“Сатанинские” кроссовки, созданные на основе Nike Air Max 97, поступили в продажу в понедельник по цене 1018 долларов. По словам создателей, все 666 пар раскупили быстрее, чем за минуту.
Авторы “Сатанинской обуви” — бруклинская организация художников MSCHF и рэпер Lil Nas X — решили заполнить пузырьки воздуха в подошве чернилами, смешанными с каплей человеческой крови. Кровь добровольно сдали члены арт-коллектива.
На шнурках кроссовок подвешена бронзовая пентаграмма, а сбоку красуется надпись “LUKE 10:18” — отсылка к строке из Евангелия от Луки “Я видел сатану, что с неба падал, словно молния”.
Nike обвиняет коллектив в незаконном использовании товарного знака. Компания подала иск в суд Восточного округа Нью-Йорка.
В каждой подошве этих кроссовок содержится 60 кубических сантиметров красных чернил, в которых находится одна капля крови.
Компания Nike через суд требует убрать “сатанинские” кроссовки из продажи и запретить коллективу дальнейшее использование логотипа Nike.
Цитата
“MSCHF и их неправомерно созданная „Сатанинская обувь“ могут посеять непонимание и создать ложные ассоциации между продуктами MSCHF и Nike. Более того, уже есть свидетельства существенного непонимания на рынке, включая призывы бойкотировать Nike в связи с выпуском „Сатанинской обуви“, основанные на уверенности, что этот продукт был выпущен с согласия Nike”, — говорится в иске компании.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что ежеквартальные продажи Nike Inc не оправдали ожидания из-за проблем с доставкой во время пандемии. Инвесторы были разочарованы прогнозом дохода крупнейшего производителя спортивной обуви на весь год.