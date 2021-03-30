Nike подає в суд на компанію, яка виготовила “сатаністські кросівки” з каплею крові

Деталі

У позові Nike, поданому до федерального суду в Нью-Йорку, заявлено, що взуття виготовлялося “без дозволу та дозволу Nike”, а компанія “жодним чином не пов’язана з цим проектом”.

У позові Nike зазначила, що компанія MSCHF Product Studio Inc порушила і розбавила свою торгову марку чорно-червоними взуттями на тему диявола, які надійшли в продаж в Інтернеті 29 березня. Lil Nas X не вказаний як відповідач за позовом.

Кілька ЗМІ повідомили, що взуття розкупилося менш ніж за одну хвилину вартістю 1018 доларів за пару. Lil Nas X заявив у Twitter, що вибере одержувача 666-ї пари серед користувачів соціальних мереж, які розповсюдили один з його твітів.

Цитата

“На ринку вже є дані про значну плутанину, включаючи заклики бойкотувати Nike у відповідь на запуск Satan Shoes від MSCHF на основі помилкової думки, що Nike дозволила або схвалила цей продукт”, — йдеться у позові.

Nike попросив суд негайно зупинити MSCHF у виконанні замовлень на взуття та відшкодувати збитки.

Додатково

Satan Shoes — це спеціальні кросівки Nike Air Max 97, які містять червоне чорнило та “одну краплю людської крові” на підошві, згідно з веб-сайтом, що описує 666 пар взуття обмеженим тиражем. На задній частині одного черевика написано “MSCHF”, а на іншому — “Lil Nas X.”

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляли, що щоквартальні продажі Nike Inc не виправдали очікування через проблеми з доставкою під час пандемії. Інвестори були розчаровані прогнозом доходу найбільшого виробника спортивного взуття на весь рік.