Nike подает в суд на компанию, которая изготовила “сатанистские кроссовки” с каплей крови
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Производитель спортивной обуви Nike Inc подал в суд на нью-йоркскую компанию, которая производила “Satan Shoes”, которая якобы содержала каплю человеческой крови в рамках сотрудничества с рэпером “Old Town Road” Lil Nas X. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В иске Nike, поданном в федеральный суд в Нью-Йорке, заявлено, что обувь изготовлялось “без разрешения и разрешения Nike”, а компания “никоим образом не связана с этим проектом”.
В иске Nike отметила, что компания MSCHF Product Studio Inc возбудила и разбавила свою торговую марку черно-красными обуви на тему дьявола, которые поступили в продажу в Интернете 29 марта. Lil Nas X не указан в качестве ответчика по иску.
Несколько СМИ сообщили, что обувь раскупилось менее чем за одну минуту стоимостью 1018 долларов за пару. Lil Nas X заявил в Twitter, что выберет получателя 666-й пары среди пользователей социальных сетей, которые распространили один из его твитов.
Цитата
“На рынке уже есть данные о значительной путаницу, включая призывы бойкотировать Nike в ответ на запуск Satan Shoes от MSCHF на основе ошибочного мнения, что Nike позволила или одобрила этот продукт”, — говорится в иске.
Nike попросил суд немедленно остановить MSCHF в исполнении заказов на обувь и возместить убытки.
Дополнительно
Satan Shoes — это специальные кроссовки Nike Air Max 97, которые содержат красные чернила и “одну каплю человеческой крови” на подошве, согласно сайтом, описывающий 666 пар обуви ограниченным тиражом. На задней части одного ботинка написано “MSCHF”, а на другом — “Lil Nas X.”
Напомним
Ранее УНН сообщали, что ежеквартальные продажи Nike Inc не оправдали ожидания из-за проблем с доставкой во время пандемии. Инвесторы были разочарованы прогнозом дохода крупнейшего производителя спортивной обуви на весь год.