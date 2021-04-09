Nike через суд змогли відкликати "сатанинські кросівки" з людською кров'ю

Що відомо

За його даними, MSCHF погодилася за роздрібною ціною викупити продану споживачам взуття, яка представляє собою несанкціоновану модифікацію моделі Nike Air Max 97.

Цитата

“Якщо покупці (...) хочуть повернути взуття, то вони можуть це зробити при повному відшкодуванні її вартості”, — цитує портал заяву Nike. Виробник спортивного інвентарю отримає грошову компенсацію, її сума не уточнюється.

Контекст

MSCHF у співпраці з репером Lil Nas X (справжнє ім’я Монтеро Ламар Хілл) випустила кросівки з підвіскою у формі пентаграми і написом “Luke 10:18”, що відсилає до 18-го вірша десятої глави Євангелія від Луки про повалення Сатани з небес. Як стверджує компанія, в платформі кожної з 666 випущених пар взуття міститься крапля людської крові. Ціна однієї пари — більше 1 тис. доларів.

Nike звернулася до федерального суду Нью-Йорка c вимогою припинити продаж цих кросівок і зобов’язати MSCHF компенсувати збитки і моральну шкоду. Суд задовольнив вимогу, але виробник заявив, що вердикт виявився запізнілим, оскільки вся партія була розпродана.