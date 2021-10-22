В Нигерии взрыв на железной дороге повредил пассажирский поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Национальная железнодорожная компания Нигерии в четверг сообщила, что взрыв потряс один из ее пассажирских поездов, повредив топливный бак и заставил его остановиться, жертв и пострадавших не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Корпорация Nigerian Railways Corporation (NRC) сообщила, что взрыв произошел в пассажирском поезде на линии Абуджа-Кадуна в среду вечером, поврежденный поезд был доставлен для оценки ущерба и последующего ремонта.
“Мы также рады сообщить общественности, что сообщений о жертвах ни среди пассажиров, ни среди поездной бригады не поступало”, — говорится в заявлении NRC.
На снимках, которые распространяются в соцсетях, видно разбитое переднее окно поезда, повреждения вагонов и людей, которые осматривали разрушенные части железнодорожного пути.
Путешественники передвигаются железной дорогой после того, как несколько человек были похищены вооруженными бандитами на некоторых автомагистралях Нигерии, особенно на северо-западе страны.
Свидетель агентства Reuters, который находился на борту поезда, сказал, что услышал громкий хлопок, который заставил поезд остановиться, а свет и система кондиционирования воздуха немедленно выключились.
В своем Twitter Шеху Сани, нигерийский сенатор, сказал, что был в поезде и объяснил взрыв работой “террористов”, но не предоставил доказательств.
Нигерия борется с исламистским мятежом на северо-востоке и вооруженными бандитами, которые похитили сотни студентов, путешественников и сельских жителей ради выкупа, держа население в ужасе.
Напомним
Более 50 боевиков были убиты в ходе совместной операции нигерийских войск в северо-западном штате Кадуна.