В Нигерии взрыв на железной дороге повредил пассажирский поезд

КИЕВ. 22 октября. УНН. Национальная железнодорожная компания Нигерии в четверг сообщила, что взрыв потряс один из ее пассажирских поездов, повредив топливный бак и заставил его остановиться, жертв и пострадавших не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.