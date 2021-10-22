Внаслідок вибуху у Нігерії пошкоджено пасажирський поїзд

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Корпорація Nigerian Railways Corporation (NRC) повідомила, що вибух стався в пасажирському поїзді на лінії Абуджа-Кадуна в середу ввечері, пошкоджений поїзд був транспортований для оцінки його стану та подальшого ремонту.

“Ми також раді повідомити громадськості, що повідомлень про жертви ні серед пасажирів, ні серед поїзної бригади не надходило”, — йдеться в заяві NRC.

На знімках, які поширюються в соцмережах, видно розбите переднє вікно поїзда, пошкодження вагонів і людей, які оглядали зруйновані частини залізничної колії.

Мандрівники подорожують залізницею після того, як кілька людей були викрадені озброєними бандитами на деяких автомагістралях Нігерії, особливо на північному заході країни.

Свідок агентства Reuters, який перебував на борту поїзда, сказав, що почув гучний хлопок, який змусив поїзд зупинитися, а світло та система кондиціонування повітря негайно вимкнулися.

У своєму Twitter Шеху Сані, нігерійський сенатор, який сказав, що був у поїзді, пояснив вибух роботою “терористів”, але не надав доказів.

Доповнення

Нігерія бореться з ісламістським заколотом на північному сході і озброєними бандитами, які викрали сотні студентів, мандрівників і сільських жителів заради викупу, тримаючи населення в страху.

Нагадаємо

Більше 50 бойовиків були вбиті під час спільної операції нігерійських військ у північно -західному штаті Кадуна.