Військові Нігерії вбили понад 50 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Більше 50 бойовиків були вбиті під час спільної операції нігерійських військ у північно -західному штаті Кадуна в понеділок, 18 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
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Комісар з питань внутрішньої безпеки та внутрішніх справ у штаті Кадуна Самуель Аруван заявив у своїй заяві, що армія убила понад 50 бойовиків під час нападу на район місцевого самоврядування штату Бірні-Гварі.
Аруван заявив, що при тісній авіаційній підтримці вертольотів ВВС Нігерії наземні війська брали участь у дуелях з кількома групами бандитів, а також перешкоджали спробі бойовиків у цьому районі під час спільної операції.
Комісар сказав, що губернатор штату Кадуна висловив задоволення розвитком і закликав війська витримати імпульс, щоб довести “більше бандитів до їх гіркого кінця”.
Нагадаємо
Не менше ніж 30 людей загинули в нігерійському штаті Сокото внаслідок нападу бойовиків на ринок.