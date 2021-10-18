У Нігерії бойовики напали на ринок. Вбито щонайменше 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Не менше ніж 30 людей загинули в нігерійському штаті Сокото внаслідок нападу бойовиків на ринок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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За даними губернатора штату Сокото Аміна Вазирі Тамбувала, напад стався на ринку в Гороньо в неділю, 17 жовтня, і тривав до ранку понеділка, 18 жовтня.
"Бандити увірвалися на ринок, оскільки він був переповнений покупцями та продавцями... Вони стріляли в усіх напрямках, вбиваючи людей", — сказав місцевий житель і торговець.
Він додав, що бойовики спочатку зупинили поліцію, яка намагалася втрутитися.
Додамо
На тлі кризи безпеки протягом останнього року бойовики на північному заході Нігерії вбили десятки людей і викрали сотні з метою отримання викупу.
На початку вересня уряд наказав закрити всі телефонні та інтернет-послуги на всій території штату Замфара. Згодом вимкнення електроенергії було поширено на штати Кацина, Сокото і Кадуна.
Нагадаємо
Нігерійські агенти безпеки врятували 187 людей, яких було викрадено озброєними угрупованнями в північно-західному штаті Замфара.