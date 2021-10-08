У Нігерії врятували 187 людей з полону

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Прес-секретар поліції Замфари Мохаммед Шеху заявив у своїй заяві, що 187 осіб, включаючи жінок та дітей, були захоплені викрадачами з чотирьох районів місцевого самоврядування штату кілька тижнів тому.

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“Поліція та інші служби безпеки встановлюють місцезнаходження бандитів у різних частинах штату з метою позбавлення держави від усієї діяльності непокірливих бандитів та інших кримінальних елементів”, — сказав Шеху.

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З грудня минулого року Замфара була центром часто жорстоких викрадень важко озброєних бандитів, які націлилися на школи, села та людей, які їздять по автострадах за викуп.

Минулого місяця уряд закрив телекомунікаційні послуги в Замфарі та інших штатах, щоб порушити координацію між угрупованнями.

Нагадаємо

Поліція Нігерії заявила, що двоє поліцейських були вбиті під час перешкоджання нападам невідомих бойовиків на поліцейський відділок та банк у південно -західному штаті країни Осун.