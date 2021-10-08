В Нигерии спасли 187 человек из плена
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Нигерийские агенты безопасности спасли 187 человек, которые были похищены вооруженными группировками в северо-западном штате Замфара. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Пресс-секретарь полиции Замфара Мохаммед Шеху заявил в своем заявлении, что 187 человек, включая женщин и детей, были захвачены похитителями из четырех районов местного самоуправления штата несколько недель назад.
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“Полиция и другие службы безопасности устанавливают местонахождение бандитов в разных частях штата с целью лишения государства от всей деятельности непокорных бандитов и других криминальных элементов”, — сказал Шеху.
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С декабря прошлого года Замфара была центром часто жестоких похищений тяжело вооруженных бандитов, которые нацелились на школы, села и людей, которые ездят по автострадам за выкуп.
В прошлом месяце правительство закрыло телекоммуникационные услуги в Замфара и других штатах, чтобы нарушить координацию между группировками.
Напомним
Полиция Нигерии заявила, что двое полицейскихбыли убиты во время препятствования нападениям неизвестных боевиков на полицейский участок и банк в юго-западном штате страны Осун.