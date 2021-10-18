В Нигерии боевики напали на рынок. Убиты не менее 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Не менее 30 человек погибли в нигерийском штате Сокото в результате нападения боевиков на рынок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным губернатора штата Сокото Амина Вазири Тамбувала, нападение произошло на рынке в Гороньо в воскресенье, 17 октября, и длилось до утра понедельника, 18 октября.
"Бандиты ворвались на рынок, поскольку он был переполнен покупателями и продавцами.... Они стреляли по всем направлениям, убивая людей", — сказал местный житель и торговец.
Он добавил, что боевики сначала остановили полицию, которая пыталась вмешаться.
Добавим
На фоне кризиса безопасности в течение последнего года боевики на северо-западе Нигерии убили десятки людей и похитили сотни с целью получения выкупа.
В начале сентября правительство приказало закрыть все телефонные и интернет-услуги на всей территории штата Замфара. Впоследствии отключение электроэнергии было распространено на штаты Кацина, Сокото и Кадуна.
Напомним
Нигерийские агенты безопасности спасли 187 человек, которые были похищены вооруженными группировками в северо-западном штате Замфара.