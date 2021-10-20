Военные Нигерии убили более 50 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Более 50 боевиков были убиты в ходе совместной операции нигерийских войск в северо-западном штате Кадуна в понедельник, 18 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Детали
Комиссар по вопросам внутренней безопасности и внутренних дел в штате Кадуна Самуэль Аруван заявил в своем заявлении, что армия убила более 50 боевиков во время нападения на район местного самоуправления штата Бирн-Гвари.
Аруван заявил, что при тесном авиационной поддержке вертолетов ВВС Нигерии наземные войска участвовали в дуэлях с несколькими группами бандитов, а также препятствовали попытке боевиков в этом районе в ходе совместной операции.
Комиссар сказал, что губернатор штата Кадуна выразил удовлетворение развитием и призвал войска выдержать импульс, чтобы доказать “больше бандитов к их горького конца”.
Напомним
Не менее 30 человек погибли в нигерийском штате Сокото результате нападения боевиков на рынок.