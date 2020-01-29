Нидерландская авиакомпания KLM отменяет рейсы в Китай из-за коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за вспышки коронавируса нидерландская авиакомпания KLM временно отменяет ряд рейсов в Китай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
"Из-за вспышки коронавируса KLM временно отменяет ряд рейсов в Китай", - говорится в сообщении.
Отменяются прямые рейсы в Чэнду и Ханчжоу. Также с 30 января количество рейсов в Шанхай уменьшится с одиннадцати до семи в неделю.
Сообщается, что такие изменения будут действовать до 29 февраля включительно.
Напомним, из-за коронавируса Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем.