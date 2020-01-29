Нідерландська авіакомпанія KLM скасовує рейси в Китай через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Через спалах коронавірусу нідерландська авіакомпанія KLM тимчасово скасовує ряд рейсів до Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
“Через спалах коронавірусу KLM тимчасово скасовує ряд рейсів до Китаю”, - йдеться у повідомленні.
Скасовуються прямі рейси до Ченду та Ханчжоу. Також з 30 січня кількість рейсів до Шанхаю зменшиться з одинадцяти до семи на тиждень.
Повідомляється, що такі зміни діятимуть до 29 лютого включно.
Нагадаємо, через коронавірус Росія з 31 січня обмежить залізничне сполучення з Китаєм.