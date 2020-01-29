Через коронавірус Росія з 31 січня обмежить залізничне сполучення з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Росія обмежує залізничне сполучення з Китаєм з 31 січня, окрім поїздів між Москвою і Пекіном, через ризик поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Залізничне сполучення між Китаєм і Росією, крім поїздів Москва — Пекін і Пекін — Москва, з 00:00 за місцевим часом 31 січня буде припинено через ризик поширення коронавірусу”, — повідомила віце-прем’єр Росії Тетяна Голікова.
Окрім того, російським вузам запропонують продовжити канікули до 1 березня для студентів з Китаю, які поїхали на час новорічних канікул.
“Ми запропонуємо нашим вищим навчальним закладам довести до відома студентів з КНР, які навчаються у російських вузах, і які виїхали на новорічні свята в КНР, продовжити канікули до 1 березня 2020 року”, — повідомила Голікова.
Нагадаємо, станом на 27 січня 2020 року Росспоживнагляд виявив понад 100 осіб з підозрою на коронавірус.