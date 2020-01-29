Из-за коронавируса Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января, кроме поездов между Москвой и Пекином, из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией, кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва, с 00:00 по местному времени 31 января будет прекращено из-за распространения коронавируса", - сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Кроме того, российским вузам предложат продлить каникулы до 1 марта для студентов из Китая, которые уехали на время новогодних каникул.
"Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах, и выехавших на новогодние праздники в КНР, продлить каникулы до 1 марта 2020 года", - сообщила Голикова.
Напомним, на 27 января 2020 года Роспотребнадзор обнаружил более 100 человек с подозрением на коронавирус.