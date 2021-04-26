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Нидерланды запретили авиасообщение с Индией

Нидерланды запретили авиасообщение с Индией

Киев  •  УНН

 • 12640 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правительство Нидерландов приняло решение ввести запрет на все пассажирские авиарейсы из Индии в связи с быстрым распространением коронавируса в этой стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе голландской власти, передает УНН.

Цитата

“По решению кабинета министров запрет вступает в силу 26 апреля в 18:00, — отмечается в документе. — Решение не распространяется на медицинский персонал и грузовые рейсы”. Запрет действует как минимум до 1 мая.

Контекст

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон пообещал предоставить Индии поддержку в связи с растущими темпами распространения вируса на территории страны и нехваткой ресурсов для борьбы с болезнью. С первой партией британской помощи индийские власти получит 495 кислородных концентраторов, а также 120 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 2 тыс. летальных исходов. В стране с 15 апреля ежедневно оказывается более 200 тыс. случаев инфицирования. По оценкам ряда специалистов, при сохранении таких темпов суточный прирост числа больных уже в мае может достичь 500 тысяч.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу провел экстренное заседание правительства на фоне информации о том, что медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств, а также свободных коек. Кабмин отменил пошлину на ввоз вакцин, ряда лекарственных препаратов, медицинского кислорода и сопутствующего оборудование на три месяца, чтобы увеличить их доступность.

Что предшествовало

Ранее в США заявили, что предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с коронавирусом.

В частности, Франция заявила, что направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией.

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