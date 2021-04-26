Нідерланди заборонили авіасполучення з Індією

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести заборону на всі пасажирські авіарейси з Індії в зв'язку з швидким поширенням коронавірусу в цій країні. Про це йдеться в поширеному в неділю прес-релізі голландської влади, передає УНН.

Цитата

"За рішенням кабінету міністрів заборона вступає в силу 26 квітня в 18:00, - наголошується в документі. - Рішення не поширюється на медичний персонал та вантажні рейси". Заборона діє як мінімум до 1 травня.

Контекст

Раніше глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв надати Індії підтримку в зв’язку зі зростаючими темпами поширення вірусу на території країни і нестачею ресурсів для боротьби з хворобою. З першою партією британської допомоги індійська влада отримає 495 кисневих концентраторів, а також 120 апаратів неінвазивної штучної вентиляції легенів.

Четверту добу поспіль Індія реєструє понад 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і понад 2 тис. летальних випадків. У країні з 15 квітня щодня виявляється більше 200 тис. випадків інфікування. За оцінками ряду фахівців, при збереженні таких темпів добовий приріст кількості хворих вже в травні може досягти 500 тисяч.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в суботу провів екстрене засідання уряду на тлі інформації про те, що медичні установи країни відчувають гостру нестачу кисню, ліків, а також вільних ліжок. Кабмін скасував мито на ввезення вакцин, ряду лікарських препаратів, медичного кисню та супутнього медобладнання на три місяці, щоб збільшити їх доступність.

Що передувало

Раніше у США заявили, що нададуть Індії додаткову допомогу в зв’язку з ситуацією з коронавірусом.

Зокрема, Франція заявила, що направить до Індії партію кисневого обладнання для боротьби з пандемією.

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