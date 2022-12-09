Нидерланды потратит до 548 млн. долларов на заполнение газовых хранилищ до следующей зимы

Детали

Государственной энергетической компании EBN будет поручено заполнить Bergermeer от 1,5 до 2 миллиардов кубометров.

Общий объем хранилищ Bergermeer составляет 4,1 млрд. кубометров.

Согласно правительственным данным, голландские газовые хранилища сейчас заполнены на 86%, и к началу следующего года их необходимо снова заполнить как минимум на 90%.

Правительство также заявило, что изучит варианты строительства двух новых импортных мощностей для сжиженного газа (СПГ) с 2024 года.

Добавим

Нидерланды в начале этого года значительно увеличили свои мощности по импорту сжиженного газа, построив новый завод мощностью 8 млрд кубометров на севере страны. Это дополнило больший терминал Gate в Роттердаме, который сейчас работает с пропускной способностью 16 миллиардов кубометров и планирует дальнейшее расширение на 4 миллиарда кубометров к 2025 году.