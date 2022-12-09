Нідерланди витратить до 548 млн. доларів на заповнення газових сховищ до наступної зими
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд Нідерландів розраховує витратити до 548,4 млн. доларів на достатнє заповнення газосховища Bergermeer, одного з найбільших у Європі, взимку 2023/2024 року, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Державній енергетичній компанії EBN буде доручено заповнити Bergermeer від 1,5 до 2 мільярдів кубометрів.
Загальний обсяг сховищ Bergermeer складає 4,1 млрд. кубометрів.
Згідно з урядовими даними, голландські газові сховища зараз заповнені на 86%, і до початку наступного року їх необхідно знову заповнити як мінімум на 90%.
Уряд також заявив, що вивчить варіанти будівництва двох нових імпортних потужностей для зрідженого газу (ЗПГ) з 2024 року.
Додамо
Нідерланди на початку цього року значно збільшили свої потужності щодо імпорту зрідженого газу, збудувавши новий завод потужністю 8 млрд кубометрів на півночі країни. Це доповнило більший термінал Gate у Роттердамі, який зараз працює з пропускною спроможністю 16 мільярдів кубометрів і який планує подальше розширення на 4 мільярди кубометрів до 2025 року.