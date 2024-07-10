Нидерланды выделяют дополнительные 300 млн евро на закупку боеприпасов для F-16

Нидерланды выделяют дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16, которые они в ближайшее время будут поставлять Украине в том числе. Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне сообщил министр обороны Рубен Брекельманс, передает УНН со ссылкой на сайт Минобороны страны.

Отмечается, что 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16 - это в дополнение к 150 миллионам евро, которые ранее были зарезервированы для этой цели. Это касается вооружения F-16, которое закупается непосредственно у промышленности.

Украинцы должны уметь не только летать на F-16. Они также должны уметь разворачивать устройства. Поэтому вооружение имеет решающее значение. С боеприпасами, которые мы покупаем, F-16 могут помочь отразить российские атаки - сказал Брекельманс.

Он подчеркнул, что агрессия Путина не имеет границ, поэтому поддержка Нидерландов должна продолжаться полным ходом.

Закупая эти дополнительные боеприпасы для F-16, мы хотим послать сообщение москве, что союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину. россия не должна выиграть эту войну, это тоже в интересах нашей безопасности - заявил Брекельманс.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют так называемую Коалицию возможностей ВВС (AFCC).

Нидерланды предоставляют 18 F-16 для европейского учебного центра F-16 в Румынии. Кроме того, Украине будет передано 24 голландских F-16.

Дополнение

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства при поддержке США, процесс передачи этих F-16 в настоящее время продолжается, и этим летом Украина, как ожидается, начнет эксплуатировать F-16.

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