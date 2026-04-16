ukenru
Эксклюзив
17:37 • 4310 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.5м/с
70%
751мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Андрей Шевченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Нидерланды
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"15:47 • 4306 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 35936 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 42810 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 49723 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 43010 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Панцирь"

Нидерланды в июне передадут Украине противоминный корабль, он получит название "Геническ" - Зеленский

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Украина получит судно класса Alkmaar для обезвреживания мин после обучения экипажа. Корабль будет базироваться в Британии до завершения боевых действий.

Нидерланды уже в июне передадут Украине противоминный корабль. Он будет называться "Геническ" – в честь корабля, который Украина потеряла, когда он выполнял боевое задание в июне 2022 года у Кинбурнской косы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Во Флиссингене Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен встретились с украинскими военными, которые обучаются на противоминном корабле Zr. Ms. Makkum.

Командир корабля доложил Президенту и Премьер-министру, как проходит тренировка украинцев. Экипаж работает с различными типами подводных дронов для поиска, идентификации и обезвреживания мин. Значительная часть моряков имеет реальный боевой опыт, включая морской.

Нидерланды полностью натренируют команду и уже в июне передадут это судно Украине. Оно будет называться "Геническ" – в честь корабля, который Украина потеряла, когда он выполнял боевое задание в июне 2022 года у Кинбурнской косы. Как планируется, судно примет участие в Sea Breeze в 2027 году.

Зеленский поблагодарил Роба Йеттена за помощь и тренировку украинских защитников и отдельно отметил качество подготовки военных.

Кроме того, Глава государства вручил орден "За заслуги" ІІІ степени начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и отметил медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества" семерых украинских защитников.

Этот корабль – уже пятый среди тех, которые получит Украина. Первые четыре передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды. Они называются "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь" и "Мелитополь". Два из них – класса Sandown, еще два, как и будущий "Геническ", – Alkmaar.

Все пять пока будут базироваться в Великобритании, а после окончания войны будут участвовать в разминировании акватории и значительно усилят возможности ВМС.

Украина и Нидерланды договорились о начале работы над Drone Deal и совместном производстве дронов16.04.26, 20:49 • 1436 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Бельгия
Великобритания
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина