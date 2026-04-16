Нидерланды в июне передадут Украине противоминный корабль, он получит название "Геническ" - Зеленский

Нидерланды уже в июне передадут Украине противоминный корабль. Он будет называться "Геническ" – в честь корабля, который Украина потеряла, когда он выполнял боевое задание в июне 2022 года у Кинбурнской косы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Во Флиссингене Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен встретились с украинскими военными, которые обучаются на противоминном корабле Zr. Ms. Makkum.

Командир корабля доложил Президенту и Премьер-министру, как проходит тренировка украинцев. Экипаж работает с различными типами подводных дронов для поиска, идентификации и обезвреживания мин. Значительная часть моряков имеет реальный боевой опыт, включая морской.

Нидерланды полностью натренируют команду и уже в июне передадут это судно Украине. Оно будет называться "Геническ" – в честь корабля, который Украина потеряла, когда он выполнял боевое задание в июне 2022 года у Кинбурнской косы. Как планируется, судно примет участие в Sea Breeze в 2027 году.

Зеленский поблагодарил Роба Йеттена за помощь и тренировку украинских защитников и отдельно отметил качество подготовки военных.

Кроме того, Глава государства вручил орден "За заслуги" ІІІ степени начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и отметил медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества" семерых украинских защитников.

Этот корабль – уже пятый среди тех, которые получит Украина. Первые четыре передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды. Они называются "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь" и "Мелитополь". Два из них – класса Sandown, еще два, как и будущий "Геническ", – Alkmaar.

Все пять пока будут базироваться в Великобритании, а после окончания войны будут участвовать в разминировании акватории и значительно усилят возможности ВМС.

