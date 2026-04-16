Украина и Нидерланды договорились о начале работы над Drone Deal и совместном производстве дронов

Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 19732 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
16 апреля, 09:59 • 18050 просмотра
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
Эксклюзив
16 апреля, 09:32 • 19559 просмотра
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
15 апреля, 16:37 • 54285 просмотра
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Эксклюзив
15 апреля, 15:53 • 49407 просмотра
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
15 апреля, 12:27 • 43688 просмотра
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
Эксклюзив
15 апреля, 10:54 • 40897 просмотра
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
15 апреля, 10:46 • 25755 просмотра
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Популярные новости
Мир отмечает День Чарли Чаплина - почему 16 апреля вспоминают легенду киноPhoto16 апреля, 09:48 • 23434 просмотра
В кремле рассматривают три сценария войны, от эскалации до заморозки - ЦПД16 апреля, 10:31 • 12805 просмотра
После массированной ночной атаки рф продолжает удары, число жертв растет - что известноPhotoVideo16 апреля, 10:59 • 14733 просмотра
Каким должен быть пульс у взрослого человека - норма сердцебиения по возрасту16 апреля, 11:59 • 20085 просмотра
Бомба замедленного действия: как налоговая времен Кириенко спровоцировала уголовное преследование игроков авиарынка14:27 • 10798 просмотра
публикации
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16:06 • 6144 просмотра
Бомба замедленного действия: как налоговая времен Кириенко спровоцировала уголовное преследование игроков авиарынка14:27 • 10861 просмотра
Каким должен быть пульс у взрослого человека - норма сердцебиения по возрасту16 апреля, 11:59 • 20149 просмотра
Мир отмечает День Чарли Чаплина - почему 16 апреля вспоминают легенду киноPhoto16 апреля, 09:48 • 23498 просмотра
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками15 апреля, 12:18 • 55864 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"15:47 • 3216 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 35457 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 42387 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 49341 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 42656 просмотра
Украина и Нидерланды договорились о начале работы над Drone Deal и совместном производстве дронов

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Владимир Зеленский и Роб Йеттен подписали заявление о старте инициативы Drone Deal. Страны будут совместно производить дроны, системы РЭБ и оборонные технологии.

Украина и Нидерланды подписали заявление о начале работы над дроновым соглашением и договорились о совместном производстве дронов. Об этом говорится в сообщении на Официальном интернет-представительстве Президента, передает УНН

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен подписали Совместное заявление о начале работы над Drone Deal и договорились о совместном производстве дронов 

- говорится в сообщении. 

Drone Deal между Украиной и Нидерландами – это стратегическая инициатива, которая предусматривает совместную разработку и производство дронов, ракет, систем радиоэлектронной борьбы и других оборонных технологий.

Сотрудничество также охватит согласованные инвестиции в оборонную инфраструктуру, исследования, инновации и системный обмен оперативным опытом, который Украина приобрела во время борьбы против российской агрессии. Лидеры дали задание своим командам проработать все детали.

Отныне Украина и Нидерланды переходят от постоянной поддержки к большей интеграции в сфере оборонного производства, технологий и долгосрочного развития возможностей.

Страны будут сотрудничать для укрепления оборонно-промышленного потенциала и наращивания производства, чтобы реагировать на вызовы в сфере безопасности. Это сотрудничество должно перерасти в длительное оборонно-промышленное партнерство. Также в присутствии президента и премьер-министра был подписан лицензионный договор, который начинает совместное производство дронов 

- отмечается в сообщении. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, во время которой стороны обсудили развитие сотрудничества в оборонной сфере и возможные форматы партнерства. 

