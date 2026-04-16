Украина и Нидерланды договорились о начале работы над Drone Deal и совместном производстве дронов

Украина и Нидерланды подписали заявление о начале работы над дроновым соглашением и договорились о совместном производстве дронов. Об этом говорится в сообщении на Официальном интернет-представительстве Президента, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен подписали Совместное заявление о начале работы над Drone Deal и договорились о совместном производстве дронов - говорится в сообщении.

Drone Deal между Украиной и Нидерландами – это стратегическая инициатива, которая предусматривает совместную разработку и производство дронов, ракет, систем радиоэлектронной борьбы и других оборонных технологий.

Сотрудничество также охватит согласованные инвестиции в оборонную инфраструктуру, исследования, инновации и системный обмен оперативным опытом, который Украина приобрела во время борьбы против российской агрессии. Лидеры дали задание своим командам проработать все детали.

Отныне Украина и Нидерланды переходят от постоянной поддержки к большей интеграции в сфере оборонного производства, технологий и долгосрочного развития возможностей.

Страны будут сотрудничать для укрепления оборонно-промышленного потенциала и наращивания производства, чтобы реагировать на вызовы в сфере безопасности. Это сотрудничество должно перерасти в длительное оборонно-промышленное партнерство. Также в присутствии президента и премьер-министра был подписан лицензионный договор, который начинает совместное производство дронов - отмечается в сообщении.

