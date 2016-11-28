Нидерланды и Бельгия подписали соглашение об обмене частями территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министры иностранных дел Нидерландов и Бельгии подписали соглашение о корректировке границы между странами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Нидерландов.
Соглашением предусматривается, что часть территории, которая принадлежала Нидерландам, перейдет в Бельгию и наоборот.
"Это уникальное соглашение в отношении границы является примером нашего прекрасного сотрудничества с бельгийцами. Мы показали сегодня, что Нидерланды и Бельгия, как добрые соседи, для достижения цели, нашли решение мирным путем", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.
Причиной корректировки границы стала непонятная ситуация в районе Мааса, которая разделяет территорию Нидерландов и Бельгии.
В результате инженерных работ на реке в 60-80-х годах появилось несколько островов, один из которых стал бельгийским островом. Этот остров стал труднодоступным для правоохранителей Белгии, которые могли добраться туда на лодках и с разрешения Нидерландов. В результате на острове начали возникать проблемы с криминогенной обстановкой
Как ожидается в нидерландском МИД, подписание соглашения позволит положить конец неудобствам и урегулирует ситуацию.