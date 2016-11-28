Нідерланди та Бельгія підписали угоду про обмін частинами територій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністри закордонних справ Нідерландів та Бельгії підписали угоду про корегування кордону між країнами, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Нідерландів.
Угодою передбачається, що частина території, яка належала Нідерландам, перейде до Бельгії і навпаки.
"Це унікальна угода кордону є прикладом нашого прекрасного співробітництва з бельгійцями. Ми показали сьогодні, що Нідерланди і Бельгія, як добрі сусіди, для досягнення цілі, знайшли рішення мирним шляхом", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.
Причиною коригування кордона, стала незрозуміла ситуація в районі Маасу яка розділяє територію Нідерландів та Бельгії.
Внаслідок інженерних робіт на річці у 60-80-х роках з'явилося кілька островів, один із яких став бельгійським островом. Цей острів став важкодоступни для правоохоронців Белгії, які могли дістатися туди на човнах та з дозволу Нідерландів. Як результат, на острові почали виникати проблеми із криміногенною обстановкою
Як очікують в нідерландському МЗС, підписання угоди дозволить покласти край незручностям та врегулює ситуацію.