Украина получит снаряды калибра 152 мм на сумму более 350 миллионов евро, которые будут выделены из Международного фонда по поддержке Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Детали

В ведомстве отметили, что точное количество 152-мм снарядов и время доставки не будут сообщать из соображений безопасности.

Но это один из крупнейших заказов IFU от международной оружейной промышленности - заявили в Минобороны Нидерландов.

В Нидерландах объяснили, что в рамках предыдущих поставок Украина получала преимущественно 155-мм снаряды для гаубиц, но она также имеет много 152-мм орудий.

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Кроме того, в ведомстве напомнили. что на повестке дня стоит вопрос усиления ПВО Украины. В частности, Нидерланды планируют передать Украине 3 пусковые установки и радар.

Руководительница министерства Кайса Оллонгрен отмечает, что усиление противовоздушной обороны Украины должно состояться как можно скорее.

Напомним

Нидерланды выделят 60 миллионов евро на развитие возможностей беспилотников в Украине, включая морские дроны и дроны с видом от первого лица, для усиления оборонного сотрудничества между двумя странами.