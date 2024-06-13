Нідерланди обіцяють Україні партію артснарядів на 350 млн євро
Київ • УНН
Україна отримає снаряди калібру 152 мм вартістю понад 350 мільйонів євро від Міжнародного фонду «Україна», що є одним з найбільших замовлень на боєприпаси від міжнародної збройової промисловості.
Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 мільйонів євро, які будуть виділені з Міжнародного фонду з підтримки України. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Нідерландів.
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У відомстві наголосили, що точну кількість 152-мм снарядів і час доставки не повідомлятимуть із міркувань безпеки.
Але це одне з найбільших замовлень IFU від міжнародної збройової промисловості
У Нідерландах пояснили, що в межах попередніх поставок Україна отримувала переважно 155-мм снаряди для гаубиць, але вона також має багато 152-мм гармат.
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Окрім того, у відомстві нагадали. що на порядку денному стоїть питання посилення ППО України. Зокрема, Нідерланди планують передати Україні 3 пускові установки та радар.
Очільниця міністерства Кайса Оллонгрен наголошує, що посилення протиповітряної оборони України має відбутись якомога швидше.
Нагадаємо
Нідерланди виділять 60 мільйонів євро на розвиток можливостей безпілотників в Україні, включаючи морські дрони та дрони з видом від першої особи, для посилення оборонної співпраці між двома країнами.