Нидерланды должны готовиться к войне с рф - главнокомандующий армии
Киев • УНН
Начальник армии Нидерландов Вийнен, перед тем как уйти с должности, призвал Нидерланды быть готовыми к возможной войне с россией, подражая готовности соседних стран.
Как нидерландская армия, так и общество в целом должны подготовиться к возможности войны с россией. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Мартин Вийнен, командующий Королевской армии Нидерландов перед своим уходом с должности. Его последнее интервью данное в Telegraf, цитирует УНН.
Нидерланды должны научиться, что все общество должно быть готово к тому, когда что-то пойдет не так. ... Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована из-за того, что мы находимся в 1500 километрах (от россиян - ред.).
Детали
Вийнен подчеркнул, что Нидерланды должны следовать примерам таких стран, как Швеция, Финляндия, страны Балтии. Те страны, которые граничат с россией или находятся рядом с ней, лучше подготовлены к началу войны, чем Нидерланды.
Вийнен предупредил, что россия становится все сильнее. И их стране тоже нужна сильная армия - как фактор сдерживания. Поэтому важно, чтобы кадровый дефицит в армии был исправлен.
Є только один язык, который понимает россия, и это язык сильной армии.
Вийнен много чего ожидает от волонтерского года для молодежи, который был реализован после аналогичной программы в Швеции. В нем приняли участие около 600 молодых людей, но Вийнен надеется ежегодно привлекать две-три тысячи молодых людей, треть из которых, скорее всего, выберет армейскую карьеру, а треть станет резервистами.
Дополнительно
Вийнен оставляет свою военную должность, чтобы стать генеральным директором Rijkswaterstaat, инфраструктурного агентства, которое является частью Министерства инфраструктуры и водного хозяйства. На новую должность он с 1 января.
Нидерланды должны готовиться к войне с рф - главнокомандующий армии
Начальник армии Нидерландов Вийнен, перед тем как уйти с должности, призвал Нидерланды быть готовыми к возможной войне с россией, подражая готовности соседних стран.
В Германии открывают дамбы водохранилищ, чтобы защититься от наводнений
Саксония-Анхальт открывает дамбу Претцинер для уменьшения рисков наводнений; Тюрингия может открыть дамбу Хельме из-за высокого уровня воды в реке.
В АРМА передали часть российских активов на более 11 миллиардов гривен - ГБР
Украина арестовала российские активы стоимостью в миллиарды долларов, в том числе торговый центр и заводы, в рамках введения санкций против союзников Путина.
россияне готовят мариупольцев к терактам: возможны провокации с их стороны
Оккупанты в Мариуполе, по сообщениям, готовятся к террористическим актам, призывая жителей избегать скопления людей и обеспечивать безопасность.
Херсон частично обесточен после вражеской атаки - МВА
Российские обстрелы вызвали частичное отключение электроэнергии в Херсоне. Ранее сообщалось о взрывах в городе.
рф запланировала очередную гибридную кампанию против Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что кремль планирует гибридную кампанию, направленную на подрыв авторитета Президента Украины и подрыв ее обороны от российской агрессии.
россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший
Российские войска обстреляли Днепропетровск из артиллерии и беспилотников, в результате чего один человек погиб, есть раненые и нанесен материальный ущерб.
Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле
В немецком городе Везель арестован 30-летний таджик, которого подозревают в подготовке связанного с ИГ нападения на Кельнский собор и, возможно, на собор Святого Стефана в Вене.
Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки
Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.
Херсон под огнем оккупантов: в городе раздаются взрывы
Херсон обстреливают оккупанты, в Днепровском районе слышны взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.