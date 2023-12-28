Нидерланды должны готовиться к войне с рф - главнокомандующий армии

Как нидерландская армия, так и общество в целом должны подготовиться к возможности войны с россией. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Мартин Вийнен, командующий Королевской армии Нидерландов перед своим уходом с должности. Его последнее интервью данное в Telegraf, цитирует УНН.

Нидерланды должны научиться, что все общество должно быть готово к тому, когда что-то пойдет не так. ... Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована из-за того, что мы находимся в 1500 километрах (от россиян - ред.). - сказал главнокомандующий армии Нидерландов Мартина Вайнен.

Детали

Вийнен подчеркнул, что Нидерланды должны следовать примерам таких стран, как Швеция, Финляндия, страны Балтии. Те страны, которые граничат с россией или находятся рядом с ней, лучше подготовлены к началу войны, чем Нидерланды.

Вийнен предупредил, что россия становится все сильнее. И их стране тоже нужна сильная армия - как фактор сдерживания. Поэтому важно, чтобы кадровый дефицит в армии был исправлен.

Є только один язык, который понимает россия, и это язык сильной армии. - сказал он.

Вийнен много чего ожидает от волонтерского года для молодежи, который был реализован после аналогичной программы в Швеции. В нем приняли участие около 600 молодых людей, но Вийнен надеется ежегодно привлекать две-три тысячи молодых людей, треть из которых, скорее всего, выберет армейскую карьеру, а треть станет резервистами.

Дополнительно

Вийнен оставляет свою военную должность, чтобы стать генеральным директором Rijkswaterstaat, инфраструктурного агентства, которое является частью Министерства инфраструктуры и водного хозяйства. На новую должность он с 1 января.