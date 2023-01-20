Нидерланды дадут Украине две установки Patriot

Детали

О намерении Нидерландов отдать Украине часть своих Patriot объявил во время визита в Вашингтон премьер-министр Марк Рютте, но о деталях он не говорил.

По данным из открытых источников, Нидерланды имеют четыре батареи Patriot: три стоят на боевом дежурстве, а одну держат в запасе. Батареи Patriot, как говорят военные эксперты, обычно состоят из четырех-восьми пусковых установок.

По одной батарее украинцам пообещали США и Германия. Обучение украинских расчетов планировалось начать на полигоне в США в конце января.

Напомним

Кабинет министров Нидерландов может рассмотреть возможность поставки Украине истребителей F-16, если об этом попросит правительство в Киеве.