Нидерланды дадут Украине две установки Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Нидерланды в пятницу уточнили, сколько Patriot они отдадут Украине: министры обороны и иностранных дел сообщили в письме в парламент, что переданы будут две пусковые установки этой мощной и современной зенитно-ракетной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
О намерении Нидерландов отдать Украине часть своих Patriot объявил во время визита в Вашингтон премьер-министр Марк Рютте, но о деталях он не говорил.
По данным из открытых источников, Нидерланды имеют четыре батареи Patriot: три стоят на боевом дежурстве, а одну держат в запасе. Батареи Patriot, как говорят военные эксперты, обычно состоят из четырех-восьми пусковых установок.
По одной батарее украинцам пообещали США и Германия. Обучение украинских расчетов планировалось начать на полигоне в США в конце января.
Напомним
Кабинет министров Нидерландов может рассмотреть возможность поставки Украине истребителей F-16, если об этом попросит правительство в Киеве.