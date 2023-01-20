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Нідерланди дадуть Україні дві установки Patriot

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Нідерланди у п'ятницю уточнили, скільки Patriot вони віддадуть Україні: міністри оборони та закордонних справ повідомили у листі до парламенту, що передані будуть дві пускові установки цієї потужної та сучасної зенітно-ракетної системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Нідерланди дадуть Україні дві установки Patriot

Деталі

Про намір Нідерландів віддати Україні частину своїх Patriot оголосив під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністр Марк Рютте, але про деталі він не говорив.

За даними з відкритих джерел, Нідерланди мають чотири батареї Patriot: три стоять на бойовому чергуванні, а одну тримають у запасі. Батареї Patriot, як кажуть військові експерти, зазвичай складаються із чотирьох-восьми пускових установок.

По одній батареї українцям пообіцяли США та Німеччина. Навчання українських розрахунків планувалося розпочати на полігоні у США наприкінці січня.

Нагадаємо

Кабінет міністрів Нідерландів може розглянути можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить уряд у Києві.

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