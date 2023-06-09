Ночной обстрел Житомирщины: погибла пенсионерка, еще одна пожилая женщина ранена

Цитата:

“8 июня около 3:30 российская армия нанесла ракетный удар по Звягельщине Житомирской области. Погибла 70-летняя местная жительница. С травмами госпитализирована 77-летняя пенсионерка. Еще двум местным жителям была оказана медицинская помощь без доставки в больницу”,- говорится в сообщении.



Детали

Также в Нацполиции заявляют, что по состоянию на утро установлено, что в результате падения обломков вражеской ракеты в Звягеле были разрушены несколько жилых домов и десятки имеют повреждения различной степени.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в Житомирской области разрушено 4 дома, повреждено 30.



Дополнение

Ночью, в небе над Украиной силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА. В Воздушных Силах сообщили, что российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.