Нічний обстріл Житомирщини: загинула пенсіонерка, ще одна літня жінка поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Внаслідок атаки армії рф у ніч на 9 червня в Житомирській області загинула 70-річна літня жінка, також поранення отримала 77-річна пенсіонерка. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, пише УНН.
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“8 червня близько 3:30 російська армія завдала ракетного удару по Звягельщині Житомирської області. Загинула 70-річна місцева жителька. З травмами ушпиталена 77-річна пенсіонерка. Ще двом місцевим жителям була надана медична допомога без доставлення до лікарні”,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Також в Нацполіції заявляють, що станом на ранок встановлено, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети у Звягелі були зруйновані кілька житлових будинків, десятки мають пошкодження.
Раніше в ДСНС повідомляли, що у Житомирській області зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30.
Доповнення
Вночі, в небі над Україною силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА. У Повітряних Силах повідомили, що російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.