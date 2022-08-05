Ночной обстрел окрестностей Запорожья: в горсовете сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Во время ночного обстрела окрестностей Запорожья российские оккупанты обстреляли один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.
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"Сегодня ночью во время воздушной тревоги оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья. В результате вражеской атаки было повреждено производственное оборудование", - отметил Куртев в Telegram.
По его словам, пострадавших нет.
Дополнение
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о "прилетах" возле города Запорожья.