Ночной обстрел окрестностей Запорожья: в горсовете сообщили детали

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"Сегодня ночью во время воздушной тревоги оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья. В результате вражеской атаки было повреждено производственное оборудование", - отметил Куртев в Telegram.

По его словам, пострадавших нет.

Дополнение

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о "прилетах" возле города Запорожья.