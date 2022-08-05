Нічний обстріл околиць Запоріжжя: у міськраді повідомили деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Під час нічного обстрілу околиць Запоріжжі російські окупанти обстріляли один із об'єктів інфраструктури. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.
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"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання", - зазначив Куртєв у Telegram.
З його слів, постраждалих немає.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про "прильоти" біля міста Запоріжжя.