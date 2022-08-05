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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Нічний обстріл околиць Запоріжжя: у міськраді повідомили деталі

Нічний обстріл околиць Запоріжжя: у міськраді повідомили деталі

Київ • УНН

 • 1431846 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Під час нічного обстрілу околиць Запоріжжі російські окупанти обстріляли один із об'єктів інфраструктури. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання", - зазначив Куртєв у Telegram.

З його слів, постраждалих немає.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про "прильоти" біля міста Запоріжжя.

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