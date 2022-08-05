Нічний обстріл околиць Запоріжжя: у міськраді повідомили деталі

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"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання", - зазначив Куртєв у Telegram.

З його слів, постраждалих немає.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про "прильоти" біля міста Запоріжжя.