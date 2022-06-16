Ночной обстрел пищевого предприятия в Харькове: повреждены цеха, офисные помещения и спецтехника
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Оккупанты ночью обстреляли Индустриальный район Харькова. В результате обстрела повреждено пищевое предприятие. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато досудебное расследование, передает УНН.
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"... начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, около 3 ночи 16 июня 2022 года оккупанты обстреляли Индустриальный район города Харькова. В результате обстрела повреждено пищевое предприятие. Разрушений претерпел обвальный цех, офисные и складские помещения, грузовой транспорт и спецтехника.
Осмотр места происшествия проводили прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры Харькова совместно со следователями отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области и взрывотехниками.
Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.