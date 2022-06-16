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Нічний обстріл харчового підприємства у Харкові: пошкоджено цехи, офісні приміщення та спецтехніку

Нічний обстріл харчового підприємства у Харкові: пошкоджено цехи, офісні приміщення та спецтехніку

Київ • УНН

 • 100924 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Окупанти вночі обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено харчове підприємство. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, розпочато досудове розслідування, передає УНН.

Деталі

"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, близько 3 ночі 16 червня 2022 року окупанти обстріляли Індустріальний район м. Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено харчове підприємство. Руйнувань зазнав обвальний цех, офісні та складські приміщення, вантажний транспорт та спецтехніка.

Огляд місця події проводили прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова спільно зі слідчими відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області та вибухотехніками.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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