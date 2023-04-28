Ночная атака рф на Умань унесла жизни уже 14 человек - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Жертвами ночной атаки российских войск на Умань в Черкасской области стали уже 14 человек, сообщили в МВД в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Умань: только что из-под завалов достали тела еще 2-х человек. По состоянию на сейчас 14 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке", - сообщили в МВД.
Дополнение
Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.
Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.
Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД.